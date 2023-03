Wystawcy i kolekcjonerzy z całej Polski zjadą do Zielonej Góry na kiermasz winyli

Kiermasz płytowy odbędzie się w galerii Focus Mall w Zielonej Górze. Wydarzenie potrwa trzy dni, od piątku do niedzieli, w godz. 9.00 – 21.00. Miejsce zaplanowano na poziomie 0, niedaleko salonu iSpot Apple Premium Reseller.

- Widzimy rosnące zainteresowanie winylami i to niezależnie od wieku. Dlatego już kolejny raz zapraszamy miłośników dobrej muzyki i czarnych płyt do naszej galerii – mówi Anna Łukasiewicz, Marketing Manager Focus Mall Zielona Góra. - Jeśli ktoś szuka rzadkich tytułów do swojej kolekcji lub po prostu chce porozmawiać o muzyce, to w najbliższy weekend powinien odwiedzić galerię Focus Mall.