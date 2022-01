Wystrzałowa studniówka III LO w Zielonej Górze. Zobacz zdjęcia i film!

- Na tę studniówkę czekaliśmy dwa lata. Dla uczniów to jest pierwsza studniówka w Zielonej Górze po takiej przerwie. Cieszymy się ich szczęściem i radością, bo tegoroczni maturzyści poprzez takie rzeczy jak lockdown, nauczanie zdalne, brak osiemnastek, wycieczek szkolnych zbyt wiele tego szczęścia w okresie pobytu w szkole nie doświadczyli. Na mecie warto było powrócić do normalności i tę studniówkę zorganizować - mówił nam Zbigniew Kościk, dyrektor III LO w Zielonej Górze.

Ta wyjątkowa i roztańczona dla nich noc rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, po którym nie zabrakło toastu i dobrego słowa od dyrektora szkoły, Zbigniewa Kościka. Życzył on nie tylko powodzenia w dalszym życiu, ale również wspaniałej zabawy. Tak też było! W rytmach muzyki pop, rocka i disco maturzyści III LO zaczęli odliczać przysłowiowe sto dni do egzaminu dojrzałości.

Bal maturalny to jedyna okazja, by młodzież mogła wspólnie w licznym gronie pobawić się ze sobą. Dlatego właśnie maturzyści liczą na to, że pomimo obostrzeń studniówki będą się odbywać. Przypomnijmy, że od 15 grudnia limit osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych został zmieniony na 30 proc. obłożenia, a w ogólną liczbę nie są wliczane osoby zaszczepione.