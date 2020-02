Wysyp nietrzeźwych kierowców w Zielonej Górze. Policja zatrzymała ich kilkunastu. Jeden z nich miał 1,86 promila i wiózł dziecko [ZDJĘCIA]

W sumie podczas minionych dni policjanci ujawnili podczas kontroli drogowych aż 5 nietrzeźwych kierujących (ponad pół promila), dwóch kierujących po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) oraz czterech kierujących pod wpływem środków odurzających.

W związku z tak dużą liczbą kierujących po alkoholu i narkotykach, zielonogórscy policjanci zorganizowali w poniedziałek (17 lutego) rano działania „Trzeźwy Kierowca”, które przeprowadzili w Świdnicy. W ciągu zaledwie godziny policjanci skontrolowali stan trzeźwości ok. 100 kierujących i zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem marki Renault, który miał 0,7 promila oraz kierującego volvo, który miał 0,26 promila.

Natomiast kilka godzin po zakończeniu działań „Trzeźwy Kierowca”, około południa, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem ford focus. Tym co zwróciło uwagę policjantów były niezapięte pasy. Podczas kontroli okazało się, że 35-letni mężczyzna w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania, a badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 1,86 promila. W samochodzie przewoził 8-letnie dziecko.

Konsekwencje jazdy po alkoholu czy narkotykach są dotkliwe. Kierujący będący w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, musi obowiązkowo zapłacić co najmniej 5 tys. zł grzywny, a także grozi mu kara pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zadecyduje sąd rejonowy. Natomiast w przypadku wykroczenia jazdy po użyciu alkoholu grozi kara aresztu lub grzywny. Także w tym przypadku sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów.