Wzmocniona Lechia Zielona Góra gotowa na piłkarską wiosnę

Runda jesienna była dla zielonogórskich piłkarzy dosyć ciężka. Co prawda początek zmagań był w ich wykonaniu dobry – podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego grali wówczas efektownie i, co najważniejsze, efektywnie – ale z czasem wyraźnie widać było spadek formy, który przerodził się we frustrujące porażki z niżej notowanymi przeciwnikami. W takim stylu Lechia zakończyła jesień na 14. pozycji w III lidze – zaledwie 5 punktów nad strefą spadkową – co nie zwiastowało spokojnej zimy.