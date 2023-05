Wzruszająca akcja dla Niny. Pod szpital w Zielonej Górze przyjechał autokar dzieci z Sulęcina i wóz strażacki

Akcja wsparcia dla Niny pod Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

- Skoro Nina musi być w Zielonej Górze, to my musieliśmy być tam razem z nią, choć przez chwilę – mówili uczniowie z Sulęcina, którzy w środę, 31 maja, znaleźli się pod oknami zielonogórskiego szpitala dla dzieci. – Cały autokar przyjechał. Żeby Nina wiedziała, jak jest dla nas ważna. I jak za nią wszyscy tęsknimy. I cały czas o niej myślimy.

Przed Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stanął także wóz strażacki. Niektórzy przechodnie zastanawiali się, czy aby nie wybuchł w nowym budynki pożar. Rzeczywiście był ogień, ale emocji, jakie towarzyszyły wszystkim zgromadzonym osobom. Strażacy z Zielonej Góry nie mogli odmówić pomocy, by dostarczyć przez okno Ninie prezenty. Już samo ich pojawienie się było wielkim prezentem. Bo Nina niczym bohater opowiadania „Jak Wojtek został strażakiem” bardzo interesuje się strażą pożarną. Wizyta tych, którzy ratują życie i dobytek przed ogniem, sprawiała dziewczynce wielką radość.