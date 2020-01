X-Demon w Zielonej Górze świętował 8.urodziny. Ależ to była zabawa!!! [ZDJĘCIA]

To był niesamowity urodzinowy weekend. X-Demon świętował przez dwa dni. 17 i 18 stycznia było gorąco!

W klubie wystąpiła światowa gwiazda - nieprzerwanie na pierwszych miejscach światowych list przebojów. MADISON MARS - Twórca hitu: "New Vibe Who Dis". 8. urodziny klubu były wyjątkową okazją, by spędzić z nimi czas.

Zobaczcie, jak X-Demon Świętował swoje 8. urodziny!