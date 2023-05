XIX Zielonogórska Olimpiada Klas Trzecich. Pozytywnych emocji nie brakowało

Szkoły otrzymują wcześniej regulamin olimpiady i mogą się do niej dobrze przygotować. Zarówno pod kątem planowanych konkurencji sprawnościowych jak i prezentacji swoich placówek . W konkurencjach udział biorą uczniowie, ale i opiekunowie. Dla wszystkich to dobra zabawa.

Olimpiada Klas Trzecich - siedem konkurencji sprawnościowych

- Każda szkoła otrzymała rozrysowane konkurencje, by uczniowie mogli potrenować i jak najlepiej wypaść podczas tej zabawy oraz uczyć się zdrowej rywalizacji - mówi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, organizatorka olimpiady Dorota Kordyjalik ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze. – Dużą frajdę sprawia dzieciom fakt, że rywalizują ze swoimi nauczycielami. Mogą wykonywać te same czynności i sprawdzić się, kto wykonuje je lepiej..

Organizatorzy przygotowali siedem konkurencji sportowych o charakterze sprawnościowymi. Wymagały myślenia i nie były łatwe. Uczestnicy - ośmioosobowe drużyny (czterech chłopców, cztery dziewczynki) wraz z trenerem czy nauczycielem - bardzo przykładali się do tego, by być jak najlepszymi.

- Turlamy piłkę, potem kładziemy na ringo, obiegamy pachłek… takie mniej więcej mamy zadanie – opowiadali uczestnicy olimpiady. - Wyścigi na czworakach czy z piłką do koszykówki... Dajemy radę!

Wielu z nich popołudniami czas spędza na trenowani różnych dyscyplin sportu lub rekreacyjnie jeździ na rowerze, pływa na basenie. Bo jak mówili uczniowie, warto aktywnie spędzać czas, ruch to zdrowie.