Z Biblią przez 24 godziny na dobę. Zielonogórzanie przeczytają Pismo Święte w ciągu jednego tygodnia. Przyłącz się i Ty!

Biblijny maraton dla serca, duszy i rozumu

Biblia 24/7 to wydarzenie, podczas którego czytane jest Pismo Święte od początku do końca, bez przerwy (prócz przerw na Eucharystię), zmieniając lektora co pół godziny.

To inicjatywa Fraterni Franciszkańskiej „Effatha”, działającej przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować czytanie Pisma Świętego i zachęcić do życia nim na co dzień.

Druga edycja wydarzenia Biblia 24/7 rozpoczyna się 29 maja 2022 o godzinie 18.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Mariana Gołąba i potrwa do 4 czerwca 2022, kiedy to biskup Tadeusz Lityński odprawi uroczystą Mszę Świętą o godzinie 18.00.