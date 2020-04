Z Chin do Polski przyleciał samolot ze sprzętem dla lubuskich szpitali. Kilkanaście ton: maseczek, kombinezonów, gogli, butów ochronnych...

- Gdy my wszyscy w regionie stajemy na głowie, nawet wspólnie z prezydentem (Zielonej Góry, Januszem Kubickim - dop. red.) udało nam się zmontować ładunek i zorganizować ten samolot, to niestety od samego początku tego dzieła bardzo nam utrudnia wojewoda.

- Zarówno sprzęt ochrony osobistej, jak i urządzenia medyczne nie leżą na półkach - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - To jest też wielki problem. Udało się wybrać najlepszą ofertę, firmy LUG. To sprawdzony partner.

Transport ze sprzętem trafi wieczorem na lotnisko w Babimoście

- Towary przyleciały do nas z Szanghaju - wyjaśnia członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. - Mam informację, że transport około godz. 21.30 zawita do Babimostu. Stamtąd te sprzęty będą rozwożone do poszczególnych szpitali przez transport Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Udało się przeprowadzić tę skomplikowaną operację, to wszystko wymagało olbrzymiej ilości pracy.