Z hulajnogi korzystaj z głową! W Zielonej Górze doszło do zderzenia z pieszą. Kobieta trafiła do szpitala. Wszystko zarejestrowała kamera

Szczególną prośbę o ostrożność kierujemy do pieszych i użytkowników hulajnóg, ponieważ w poniedziałek (12 września) doszło do wypadku z udziałem właśnie kierującej hulajnogą i pieszej. Wieczorem na ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze doszło do zderzenia kierującej hulajnogą z pieszą wchodzącą na przejście. Piesza upadła i uderzyła głową o asfalt, a w konsekwencji ze złamaniem kości trafiła do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy i sprawa trafi do sądu - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.