Z okazji Dnia Matki łapcie garść statystyk. W jakim miesiącu urodziło się najwięcej Lubuszan? W jaki dzień rodzi się dużo dziewczynek?

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze sprawdził, jak to się statystyki z mamami i urodzeniami w Lubuskiem mają.

Udało się nawet określić, w jakie dni tygodnia rodzi się najwięcej chłopców, a kiedy najwięcej dziewczynek.

Jeszcze parę lat temu rodziło się ponad 10 tysięcy Lubuszan rocznie!

Co ciekawe, w ostatnich latach była tendencja wzrostowa. W Lubuskiem rodziło się coraz więcej dzieci. Szczyt kulminacyjny liczby narodzin miał miejsce w 2017 roku. Potem maluchów przychodziło nadal sporo, ale te liczby malały...

Wykształcenie a wiek, w którym mamy rodzą dzieci. To też ma znaczenie

Najwięcej dzieci rodzą panie z wykształceniem wyższym. Co ciekawe, to one najpóźniej decydują się na macierzyństwo. (Tak wynika ze statystyk, a przecież powody mogą być bardzo różne).