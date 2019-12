Z podwórka na Stadion. Józef Młynarczyk patronem szkoły w Przyborowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zyskał sobie wielką popularność. Rywalizują w nim chłopcy oraz dziewczęta w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Triumfatorzy rozgrywek wojewódzkich U10 i U12, będą grać w Warszawie na stadionie PGE Narodowy. W województwie lubuskim zakończyły się właśnie eliminacje powiatowe.

Dla większości uczestników to pierwsze spotkanie z wielką imprezą. W Turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” debiutowali tak uznani dziś zawodnicy jak Arkadiusz Milik czy Piotr Zieliński. Turniej to wielka przygoda

W Nowej Soli grały zespoły z powiatu. Dopisała aura, młodzi zawodnicy walczyli o każdy metr boiska. Emocji nie brakowało. - Mamy więcej drużyn, niż w ubiegłym roku - powiedział koordynator powiatowy Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” z ramienia PZPN, Daniel Sienkiewicz. - Szczególnie cieszy to, że w rozgrywkach uczestniczy coraz więcej dziewcząt. W sumie o awans walczą 24 zespoły. Dla dzieciaków ten Turniej to wielka przygoda.

Chłopcy chętnie trenują

W Turnieju wzięły udział dwie ekipy Zespołu Edukacyjnego z podnowosolskiego Przyborowa. To szkoła, której patronem jest słynny bramkarz, wychowanek Astry Nowa Sól, Józef Młynarczyk. - Patron zobowiązuje - powiedział nauczyciel WF ze szkoły w Przyborowie, Wojciech Falbagowski - W poprzednim roku udało nam się awansować na szczebel wojewódzki, co było sporym sukcesem. Mamy nadzieję, że teraz też się uda. Nie będzie łatwo, bo przyjechałem z całkiem nowym zespołem. Ci najmłodsi to druga i trzecia klasa, czyli roczniki 2011 i 2012. Dla nich to pierwszy turniej w życiu. Byli bardzo podekscytowani wyjazdem i codziennie mnie pytali: kiedy w końcu będzie ten turniej? W naszej szkole uprawia się wiele dyscyplin sportu, ale futbol przyciąga największą uwagę. W końcu w małej miejscowości gra w klasie okręgowej Pogoń i rywalizuje z Arką Nowa Sól . Chłopcy bardzo chętnie trenują, jest w nich spory entuzjazm.

Może któryś z nich zrobi karierę?

Chłopcy z Przyborowa znają dokonania swego patrona. Wiedzą, że był wybitnym bramkarzem, zdobył Puchar Europy. Trenerowi pomagał starszy kolega młodych zawodników, Kacper Janecki z VI klasy. Z racji wieku już nie mógł zagrać w tegorocznej edycji, ale wystąpił w roli asystenta. - Dwa razy grałem w tym Turnieju w finale wojewódzkim - powiedział. - Niestety, nie udało się odnieść większego sukcesu, ale sam awans miał swoją wartość. Wiem, że w tym Turnieju zaczynali wielcy piłkarze. Kto wie, może w Nowej Soli biegał po boisku przyszły znany zawodnik?