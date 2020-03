Do widoku niemal pustych miast w regionie nie można się przyzwyczaić. Tymczasem te sceny rodem z apokaliptycznych filmów dzieją się na naszych oczach. Nikt nie był na to przygotowany. Nie był w stanie nawet przewidzieć, że przyjdzie nam nauczyć się funkcjonować w obrębie własnych domów, mieszkań. Trzeba jednak to robić, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do zielonogórzan to dotarło i choć widok miasta jest niecodzienny, to cieszy. A świadczą o tym te bardzo wymowne zdjęcia. Zobaczcie.

