Za miesiąc koniec przebudowy drogi przy wiadukcie, który zniknął z powierzchni. Co dalej? Jak będziemy jeździć przez najbliższe lata?

Budowa nowej nitki wiaduktu. Obiekt wyburzony, zostały tylko fundamenty

A co z samym wiaduktem? Jedna, tzw. wschodnia nitka zniknęła z powierzchni. Co dalej? Trzeba tę zburzoną część wiaduktu odbudować. Miasto złożyło już wniosek o pozyskanie dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50 procent kosztów. Samo zabezpieczyło drugą część potrzebną do wybudowania nowego wiaduktu. Właściwie zostały tylko fundamenty, by inwestycja dotyczyła przebudowy a nie budowy nowego obiektu. Dokumentacja tego zdania jest na ukończeniu. Pozwolenie na budowę obu nitek też jest.

Skąd pieniądze na budowę wiaduktu?

Ile będzie kosztowała budowa wschodniej nitki? To się okaże po otwarciu kopert z ofertami. Miasto liczy, że to wydatek rzędu 30-40 mln zł. Plus drugie tyle trzeba będzie wydać na zachodnia nitkę. Plan jest taki, by pierwsza nitka została wybudowana do końca przyszłego roku. Wtedy mogłaby rozpocząć się budowa drugiej nitki, która może potrwać do 2026 roku. Wszystko okaże się po przetargu, czy zostaną jakieś pieniądze, które pozwoliłyby od razu rozpocząć budowę drugiego elementu wiaduktu.

Nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Wiadukty, które wybudowano w 1977 roku (w latach 90. ubiegłego wieku były remontowane), pozostawiają wiele do życzenia. Prezydent Janusz Kubicki mówił, że muszą zostać jak najszybciej zmodernizowane. Że to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Zielonej Góry. Miastu udało się pozyskać rządowe dofinansowanie na ten cel w wysokości 6 mln zł. To miało pokryć koszty remontu w około 50 procentach.