Zabawne i nietypowe obrazki z lubuskich jezior. Warto się nad nie wybrać nie tylko w weekend!

Lubuskie to kraina jezior i lasów, drugie Mazury (mamy pod nosem 600 jezior!), więc mamy to szczęście, że niezależnie, w jakim miejscu województwa mieszkamy, nad wodę mamy niedaleko. I chętnie z tego korzystamy. Zwłaszcza podczas weekendów, by naładować akumulatory na nowy tydzień.