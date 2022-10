Zabobony. Niby nikt w nie wierzy, ale wciąż, żeby uniknąć bliskości śmierci, robimy bardzo dużo. Oto cmentarne i inne zabobony

1 listopada. Zabobonami próbujemy odsunąć śmierć

Kiedy zbliża się 1 listopada, wracamy do tego tematu naturalnie, bo robi się nagle dobry klimat do rozmów o śmierci. I co roku uświadamiamy sobie, że zabobonów, które mają nas przed nią chronić, jest więcej niż opisaliśmy do tej pory. To nie znaczy, że ich przybywa. Są z nami od lat, pokoleń, wieków. Tak, jak śmierć, której nie przestajemy się bać.

Mało kto chce rozmawiać o tym, jak to będzie po jego śmierci, co zrobić z jego rzeczami, książkami, czy ulubionym fotelem. Czy kremacja, czy trumna? Czy wieńce, czy datki na pomoc charytatywną? Jakie ubranie do trumny? Czarne, kolorowe, czy ulubiona czerwona sukienka?

Pytań, które mogą zostać bez odpowiedzi jest mnóstwo. Ktoś spisze testament, ale o go nie omawia. Ktoś inny chciałby porozmawiać, ale nie chce wywołać, no właśnie kogo, wilka z lasu, czy śmierci?

Pewne jest, że kiedy ktoś się decyduje na taką rozmowę, lepiej nie odmawiać i nie przerywać. Może nie być już okazji.