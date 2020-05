Zabytkowe dworce odzyskają dawny blask. Sprawdź, które zostaną wyremontowane?

Zbudowany z czerwonej cegły dworzec w Babimoście, znajduje się w niezłym stanie. Tak przynajmniej oceniają go mieszkańcy. - W porównaniu z innymi dworcami, które przez lata zostały zdewastowane albo widać na nich upływa czasu, nasz prezentuje się naprawdę w miarę dobrze. Co nie znaczy, że modernizacja nie jest konieczna – uważa pan Krzysztof z Babimostu. – Mamy przecież XXI wiek A tu czas się zatrzymał. Miasto bardzo się przez ostatnie lata zmieniło.

Remont dworca w Babimoście. Trwają prace projektowe

Warto dodać, że dworzec w Babimoście został oddany do użytku w 1900 roku. Dziś służy mieszkańcom miasta i regionu. Wciąż bowiem czynna jest poczekalnia. W obiekcie znajdują się też mieszkania. Burmistrz Bernard Radny, jak i mieszkańcy, czekają na to, by dworzec i otoczeni zostały odrestaurowane. By podróżowanie koleją było wygodne, bezpiecznie i odbywało się w nowoczesnych warunkach.

W połowie kwietnia – jak informuje PKP SA – podpisana została umowa z firmą WK Architekci ze Swarzędza na wykonanie dokumentacji projektowej. Jej wartość to 194,5 tys. zł netto.