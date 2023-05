Zabytkowe księgi z Bledzewa i tajemnica spowiedzi. Po latach od kradzieży wróciły do swojej miejscowości

Zabytki w Lubuskiem. Zaginione księgi

Przypadający w maju tydzień bibliotek to okazja do przypomnienia, jak zabytkowe księgi posiada biblioteka w Bledzewie. W przypadku dwóch cennych egzemplarzy ciekawa jest nie tylko ich wartość jako zabytków, ale też ich historia. To mszał i psałterz z połowy XVII wieku.

– Pewien żołnierz ukradł je z naszego kościoła, wywiózł je do Berlina, tam trafiły do ówczesnych kościołów i były w nich długi czas. Ten żołnierz przed śmiercią poszedł do spowiedzi i przyznał się do kradzieży kościelnych ksiąg – opowiada Elżbieta Białek, dyrektor biblioteki. – Ksiądz zadał mu pokutę, żeby je oddać. Mężczyzna zabrał je i przywiózł do Bledzewa.

Obie księgi można zobaczyć w bledzewskiej bibliotece. Mszał jest najważniejszą księgą liturgiczną w Kościele Katolickim. Zawiera teksty mszy. Psałterz natomiast jest najwcześniej tłumaczoną w Polsce częścią Biblii. Zawarte są w nim psalmy, które czyta się głośno jak modlitwę lub pieśń.