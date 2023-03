Zaczynamy ściąganie! We wtorek pierwsze zawody żużlowe na torze Falubazu. Do Zielonej Góry przyjedzie Unia Leszno

Żużlowcy z Zielonej Góry i Leszna w miniony weekend bez przeszkód trenowali na własnych torach, dlatego są gotowi do pierwszych towarzyskich konfrontacji. Pierwszy z dwóch zaplanowanych sparingów między Falubazem i Unią zaplanowano na 21 marca. Prognozy pogody wskazują na to, że mecz zostanie rozegrany zgodnie z planem. Jeśli łaskawa aura utrzyma się, to do rewanżu na leszczyńskim torze dojdzie w czwartek 23 marca.