Zagadka kradzieży luksusowego volvo rozwiązana. Cztery osoby trafiły do aresztu, w tym były żużlowiec Falubazu Zielona Góra

W sobotę (16 maja) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zgłosiła się 41-letnia kobieta, która powiadomiła o kradzieży samochodu marki Volvo na szkodę jej i jej konkubenta. - Jak opowiedziała policjantom, do kradzieży auta doszło na ulicy Dworcowej, gdzie dzień wcześniej na parkingu zostawiła auto. Sprawą zajęli się zielonogórscy kryminalni, którzy już po kilku godzinach wiedzieli, że coś w sprawie „nie gra” – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Cztery osoby trafiły do aresztu

- Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 23, 35 i 41 lat oraz 41-letnia kobieta, która zawiadomiła policjantów o kradzieży. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast kobieta usłyszała zarzut fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz zarzut oszustwa, za co według kodeksu karnego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska.