Zaginęła kotka z internatu przy ul. Wyspiańskiego. Szuka jej pół Zielonej Góry

- Zielona Góra, ulica Wyspiańskiego - teren Szkoły Podstawowej nr 10 i przyległego internatu. To tutaj od niemal trzech lat bytuje biała koteczka. Znana jest społeczności szkolnej, bo przecież to dzieciaki własnoręcznie wraz z rodzicami zbudowali jej domek. Znana również okolicznym mieszkańcom. Ma na imię Myszka, Sonia i nie wiemy jak jeszcze, bo każda grupa społeczna inaczej ją nazywa – czytamy w liście do redakcji. - To spokojna, wysterylizowana koteczka, której każdy dzień podobny do poprzedniego, bo ma domek, jest karmiona i wydawałoby się, że nie ma wrogów.