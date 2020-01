Zaginieni mieszkańcy woj. lubuskiego: Rozpoznajesz kogoś? Ich bliscy wciąż czekają na kontakt ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA 2020 rok

Fundacja ITAKA zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych, prowadząc działania zakrojone na szeroką skalę. Poszukiwani są mieszkańcy województwa lubuskiego - osoby, po których ślad zaginął, a służbom do tej pory nie udało się ich odnaleźć. Rodziny i znajomi osób czekają na jakikolwiek znak. Co roku w województwie lubuskim ginie kilkanaście osób. Niektóre z nich udaje się odnaleźć, inne giną w niewyjaśnionych okolicznościach, a jeszcze inne "zapadają się pod ziemię" na długie lata. Widziałeś ich? Zgłoś się do Fundacji ITAKA.

Zaginieni w Lubuskiem: LISTA Osoby zaginione to temat bardzo drażliwy. Szczególnie trudny dla rodziny, bliskich i znajomych osób, po których ślad zaginął. Pomocne w poszukiwaniach są oczywiście służy, czyli policja. Zaginionymi zajmują się także dedykowane fundacje, które dokładają wszelkich starań, by odnaleźć osoby zaginione, albo aby rozpowszechnić informację o poszukiwaniach i zaangażować w nie więcej osób. Każda informacja o tropie, który warto podjąć jest na wagę złota. Zobacz obecnie poszukiwane osoby w województwie lubuskim. Jeśli masz jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu tych osób, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Zaginieni w województwie lubuskim. Widziałeś ich? Zaginieni w województwie lubuskim, nie zawsze są zgłaszani. Niektóre rodziny starają się działać na własną rękę, inne wierzą w działania policji. Poniżej znajdziecie wizerunki tych osób, których poszukiwaniem zajmuje się również fundacja ITAKA. Zobacz galerię (21 zdjęć) Zobacz ich zdjęcia i sprawdź najważniejsze informacje. Być może widziałeś którąś z tych osób lub posiadasz na jej temat jakiekolwiek informacje? Jeśli tak, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Możesz to zrobić dzwoniąc pod numer 116 000 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00) lub 22 654 70 70 bądź wysyłając wiadomość na adres biuro@zaginieni.pl. Fundacja ITAKA weryfikuje uzyskane informacje we współpracy z policją. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w Polsce oraz udziela wsparcia ich bliskim. Do tej pory udało jej się odnaleźć ponad 12 tysięcy osób. Tylko w zeszłym roku do Fundacji zgłoszono ponad 600 zaginięć, a odnaleźć udało się ponad 400 osób. Z badań Fundacji ITAKA wynika, że największą grupą osób zaginionych stanowią: mężczyźni w wieku 27-35 lat

kobiety w wieku 9-17 lat. Zaginieni w województwie lubuskim. Widziałeś? Zgłoś! Jeśli widziałeś osobę zaginioną i zechcesz powiadomić o tym Fundację, będzie ona chciała uzyskać od ciebie jak najwięcej wiadomości, które pomogą jej dotrzeć do poszukiwanego. Jakie informacje są istotne i mogą pomóc w poszukiwaniach osób zaginionych? Kiedy i gdzie widziałeś zaginioną osobę? Szczegółowe informacje o lokalizacji, czasie, porze, sytuacji.

Czy widziałeś zaginioną osobę raz czy więcej razy?

Jeśli widziałeś zaginionego więcej razy, czy było to zawsze w tej samej okolicy czy w różnych miejscach?

Jak zachowywała się zaginiona osoba?

Czy zaginiony był w towarzystwie czy sam?

Czy była jakaś charakterystyczna rzecz w zachowaniu lub stroju osoby zaginionej? Dlaczego ludzie giną? Jakie są powody? Powodów zaginięć może być wiele i nie zawsze wszystkie są racjonalnie wytłumaczalne. Niektórzy po prostu wychodzą z domu i do niego nie wracają, chcą odciąć się od rodziny, znajomych, otoczenia. Zwykle takie osoby wyjeżdżają do zupełnie innego miejsca w Polsce albo za granicą i zaczynają życie od nowa. Czasem wiedząc o tym, że są poszukiwane: nie ujawniają się, ale mogą też zgłosić się na komendę policji i oświadczyć, że z powodów osobistych świadomie zerwali wszelkie relacje z bliskimi. W takiej szczególnej sytuacji policja ma obowiązek wykreślić je z rejestru osób poszukiwanych, a rodzina nie uzyska żadnej informacji o tym, gdzie przebywa taka osoba i co się z nią dzieje. Innymi przyczynami zaginięć może być ucieczka z domu (dotyczy dzieci i nastolatków, a najwięcej odnotowuje się ich wiosną i latem), a także kłopoty z pamięcią (demencja, głównie wśród osób starszych) VIDEO: Codziennie giną dzieci Jak długo prowadzone są poszukiwania osób zaginionych? Policja prowadzi działania poszukiwawcze osób dorosłych przez 10 lat od zgłoszenia zaginięcia, ale przez kolejnych 15 lat przechowuje dane w kartotekach. Osoby po 70. roku życia poszukuje się przez 5 lat a kolejne 5 przechowuje dane. W przypadku zaginionych dzieci poszukiwania prowadzi się do momentu, w którym dziecko ukończyłoby 23 lata. Poszukując dzieci, policja wykonuje też progresję wiekową, czyli symulację, jak po upływie lat może wyglądać dziecko. Wideo