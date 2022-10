Zajmują miejsca parkingowe i niszczeją. Straż miejska w Zielonej Górze prowadzi w tym roku prawie 200 takich spraw

Ktoś jeszcze wrócił samochodem, może z pracy. A na pewno ze sklepu. Po drodze do domu kupił znicze na 1 listopada. Zostały na siedzeniach, obok czapki, gazety i wypełnionego czymś kartonu. Auto stało zaparkowane wśród samochodów, które zmieniały miejsce. W końcu trawa zaczęła rosnąć przed kołami, z opon których zeszło powietrze. Po około dwóch latach, to było lato tego roku, samochód zniknął.

Okazuje się, że znikają jeden po drugim. To porzucone samochody, które latami niszczały na parkingach.

- Od stycznia 2022 roku w zielonogórskiej Straży Miejskiej prowadzone jest ok. 190 tego typu spraw. W 72 przypadkach właściciele sami usunęli pojazdy po czynnościach strażników. Odholowano 56 samochodów. W 11 przypadkach zgłoszenie nie potwierdziło się, bądź samochody znajdowały się na terenie prywatnym. Pozostałe sprawy są w toku - wylicza Dariusz Mach, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra.