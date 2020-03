Zakaz jazdy dla żużlowców! Wszędzie, nawet na treningach

To wspólna decyzja Polskiego Związku Motorowego, Głównej Komisji Sportu Żużlowego, Ekstraligi Żużlowej. Wcześniej odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec zawody, m.in. Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie i mecz Polska – Australia w Toruniu (nowy termin to 17 maja). Teraz żużlowcy mają też zakaz przygotowań do nowego sezonu ligowego, który powinien ruszyć w pierwszy weekend kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem zawodnicy nie wyjadą na tory do 1 kwietnia. Co ze startem ligi? Jeszcze nie wiadomo, 16 marca dojdzie do spotkania zarządców klubów z przedstawicielami PGE Ekstraligi.