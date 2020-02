Zakończyły się prace na stacji Zielona Góra Główna. Co się zmieniło za kwotę 38 mln zł? [ZDJĘCIA]

Już w 2019 r. podróżni zyskali łatwiejszy dostęp do peronów przez zmodernizowane przejście podziemne. Tunel rozbudowany o 24 m (do 44 m) łączy ul. Dworcową z ul. Towarową, zapewniając dogodne dojście do peronów z obu stron miasta. Dla osób mających trudności z poruszaniem się jest winda oraz pochylnie. Osobom niewidzącym i niedowidzącym w drodze do pociągu pomagają specjalne nakładki w alfabecie Braille’a zamontowane na poręczach.