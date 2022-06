Zakonnica zamordowana niedaleko Zielonej Góry zostanie beatyfikowana w sobotę. To Maria Edelburgis Kubitzki

Proces beatyfikacyjny sióstr Elżbietanek, które poniosły męczeńską śmierć w okresie ostatniej wojny został otwarty 25 listopada 2011 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu uroczystą mszą świętą. Wśród nich jest Maria Edelburgis Kubitzki, która posługiwała w parafii w Żarach.

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku w tym samym kościele odbędzie się uroczystość beatyfikacji zakonnic.

W piątek, o godz. 18.00 odbędzie się oratorium muzyczne "Mysteria Lucis”.

W sobotę, o godz. 18.30 - muzyczne uwielbienie "Wierne Miłości”.

Link do transmisji: tutaj

Szczegóły uroczystości link: tutaj

Kim była siostra Maria Edelburgis Kubitzki?

Juliana Kubitzki urodziła się 9 lutego 1905 na Górnym Śląsku w rodzinie wielodzietnej. Mając 24 lata, idąc za głosem powołania wstąpiław a 1929 do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Po zdobyciu uprawnień pielęgniarki, przełożone skierowały ją do placówki zakonnej w Żarach, gdzie była pielęgniarką ambulatoryjną. W latach 1935–1936 opiekowała się osobami starszymi we Wrocławiu, a następnie w 1936 powróciła do placówki w Żarach. Tam zastał ją tragiczny wybuch II wojny światowej.