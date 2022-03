Zakupy na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Drugie danie dla rodziny za 15 zł? To się da zrobić

Handel w Zielonej Górze. Ryneczek przy ul. Owocowej

Zakupy w Zielonej Górze. Obiad wegetariański

Na ryneczku przy ul. Owocowej można trafić na małe ziemniaki pakowane po trzy kilogramy, za które wystarczy zapłacić 3 zł. Kilogram marchewki, którą można zetrzeć z jabłkiem na surówkę, kosztuje 2,5 zł. Cena jabłek się ustabilizowała i zwykle są po 4 zł za kg. Niedroga będzie też surówka z pora, który kosztuje 1,5 zł za sztukę.

Kilogram brukselki, do której wystarczy odrobina masła i bułki tartej, aby był smaczny dodatek do drugiego dania, to koszt 8 zł. Kilogram białej kapusty, którą można wykonać zasmażaną to koszt 2 zł.

Licząc ilości warzyw na trzy osoby za wegetariańskie drugie danie zapłacimy 15 zł. Trzeba doliczyć koszt masła, bułki tartej i przypraw. Drożej wyjdzie, jeśli marchewkę zamienimy na pomidory malinowe (19,90 zł za kg), a białą kapustę na sałatę (4 zł za główkę). Ale nadal będzie pysznie.