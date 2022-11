Zakupy w dawnej Zielonej Górze. Czym sklepy kiedyś przyciągały uwagę klientów? Pamiętacie te neony? | ZOBACZ ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Z historii Zielonej Góry. Ulubione miejsca zakupów

Neony zapraszały do sklepów takich jak Żubr, Wedel, Bombonierka, Delikatesy, Wszystko dla Pani. Zachowały się zdjęcia, które są dowodem jak wyglądały i dodawały uroku starówce.

Wyznaczały drogę do ulubionych miejsc na zakupy mieszkańców miasta i okolicy. A które sklepy zostały w pamięci? Z pewnością DT Centrum, Dom Handlowy, Pewex, Moda Polska, Lucynka, Natasza, Ciżemka. Niektórzy z klientów pamiętają zapach z dawnych sklepów.

Zobacz zdjęcia i wspominaj dawne czasy, a jeśli jesteś młodszy, to zobacz te miejsca z przeszłości Zielonej Góry, kiedy zdjęcia robiono czarno - białe.

Fotografie Czesława Łuniewicza to wycieczka w czasie.