Zakupy w niedzielę. XII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku to liczne stoiska, występy i animacje dla dzieci

XII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy. Co w programie?

Wydarzenie w Kalsku to liczne stoiska, na których można kupować krzewy, drzewka, cebulki roślin, a tak naprawdę wszystko, co przyda się do przydomowego ogródka czy na działkę.

Oficjalne otwarcie i powitanie gości oraz wystawców nastąpi o godz. 11. Następnie kolejno będą rozstrzygane liczne konkursy organizowane na wsiach przez ogólnopolskie i regionalne instytucje.