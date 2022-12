Zakupy w Zielonej Górze. Co kupimy na giełdzie w niedzielę? Zobacz, jakie tam są ceny

Tu kupicie składniki na dwanaście potraw

Zielonogórska giełda oraz ryneczek przy ulicy Owocowej to idealne miejsca na przedświąteczne zakupy. Odwiedzając je z pewnością nie będziecie mieć problemów z przygotowaniem tradycyjnych dwunastu potraw. Na stoiskach królują sezonowe warzywa i owoce. Nie brakuje na pewno jabłek, a to jedne z najpopularniejszych owoców, jeśli chodzi o świąteczne wypieki czy pyszny kompot. Do tego oczywiście orzechy, przyprawy, pyszne ciasta, wędliny. Z roślin poza żywymi choinkami powodzeniem cieszą się tuje, cyprysiki czy gwiazdy betlejemskie w doniczkach - wystarczy wrzucić na to delikatne światełka i ozdoba gotowa!