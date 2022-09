Zakupy w Zielonej Górze. Na zielonogórskiej giełdzie w niedzielę można kupić przedmioty, które mają duszę i długą historię | ZDJĘCIA

Handel w Zielonej Górze. Zainteresowanie starociami

Część giełdy w Zielonej Górze przeznaczona na handel starociami, co niedzielę cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów. W niedzielę, 18 września i handlujący, i klienci czekali na okienka pogodowe, aby można było oglądać oferowane na sprzedaż przedmioty bezpośrednio, a nie przez folię chroniącą przed deszczem. Wielu przyjechało, jak co tydzień wcześnie rano, ale widząc deszcz, zrezygnowało z handlu. Kto został, około godz. 10.30 przestał żałować. Wtedy wyszło słońce.

Co można było kupić? Mosiężne przedmioty, porcelanę, dawne zabawki, maszynę do szycia Singera i wiele innych ozdobnych rzeczy do domu.

Zobacz zdjęcia.