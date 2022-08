Zakupy w Zielonej Górze. Trwa najlepszy czas na kupowanie pomidorów. Można już kupić dynie. Zobacz ceny

Handel w Zielonej Górze. Ceny na ryneczku przy ul. Owocowej

Na zakupy na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze można przychodzić we wtorki, czwartki i soboty. Końcówka sierpnia sprzyja zakupom warzyw w najlepszych cenach.

W czwartek, 25 sierpnia nie brakowało ogórków. Ceny od 1 do 5 zł. Najtańsze to te najgrubsze. Za ogórki do słoika trzeba zapłacić 5 zł. Pomidory mona było kupić już za 3,5 zł za kilogram.

Na ryneczek można wybrać się też po owoce. Nadal można kupić truskawki. Są różne rodzaje śliwek i jabłek.