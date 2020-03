Załoga ratowników z Gubina również uziemiona? Ekipa karetki ZCM też brała udział w interwencji z chłopcem, który może mieć koronawirusa

Okazało się, że babcia chłopca zataiła informacje, które mogły wskazywać na wystąpienie koronawirusa u 4-latka. Zaprzeczyła, jakoby dziecko mogło mieć kontakt z kimś narażonym na zakażenie wirusem. Jakby tego było mało, to pierwszy test potwierdził wystąpienie choroby zakaźnej u dziecka. Kolejne badanie jednak tego nie potwierdziło i nie jest jeszcze pewne, czy chłopiec ma COVID-19.

Czekają na wynik

Skontaktowaliśmy się z Mariuszem Szpakowskim, Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w powiecie krośnieńskim i zapytaliśmy o sytuację z 4-latkiem z Gubina.

- Dziecko doznało urazu głowy po starciu z piłą - opowiada M. Szpakowski. - Babcia chłopca przywiozła go pod pogotowie w Gubinie. Dwóch ratowników oraz lekarz wyszli, żeby opatrzyć dziecko. Wezwali do pomocy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i młodzieniec został zabrany do szpitala w Zielonej Górze.