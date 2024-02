Zamknięta S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Trwa protest rolników

Protest rolników. S3 Zielona Góra - Świebodzin

Utrudnienia w ruchu. Kierunek Nowa Sól – Zielona Góra

Samochody ciężarowe jadące do Strefy Aktywności Gospodarczej (tzw. Spalony Las) oraz do firm znajdujących się przy Trasie Północnej, po weryfikacji będą przepuszczane przez policjantów;

Samochody ciężarowe – policjanci skierują je przez ulicę Północną, a następnie ulicę Leśną, ulicę Odrzańską do drogi wojewódzkiej DW278 w kierunku Bojadeł i nowego mostu w Milsku lub przez Krężoły do drogi krajowej DK32 w kierunku na Wolsztyn;

Cele protestu rolników

Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolniczych z Ukrainy. Sprzeciwiają się zielonemu ładowi, którego celem jest m.in. jeszcze bardziej ekologiczna produkcja rolnicza.

Rolnicy sprzeciwiają się też wprowadzeniu zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest zielony ład?

"Europejski zielony ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r." - wyjaśnia Komisja Europejska.

Czytaj też: