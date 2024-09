Zamknięte parkingi i ulice, to znak, że wielkimi krokami zbliża się Winobranie w Zielonej Górze. Tu spotkasz utrudnienia

W dniu 14 września (w godzinach 8:00-18:00) – ulice Długa (od ulicy 1-go Maja do ulicy Reja, Moniuszki), Aleja Konstytucji 3-go Maja (od ulicy Fabrycznej, Reja do ulicy Wrocławskiej) oraz Wrocławska (od Al. Konstytucji 3-go Maja do ulicy Sienkiewicza) – w związku przygotowaniem, formowaniem i przemarszem Korowodu Winobraniowego.

Przepustowość ruchu z ulicy Fabrycznej w ulice Moniuszki i Reja będzie zapewniona od godz. 8:00 do godz. 11:45.

W dniu 7 września (od godz. 15:00 do godz. 20:30) – ulice: Bohaterów Westerplatte (od ul. Kupieckiej do Ułańskiej), Ułańska, Al. Niepodległości (od ul. Ułańskiej do ul. Bankowej), Bankowa, Chrobrego (od Bankowej do Placu Matejki), Plac Matejki, Kupiecka (od ul. Kopernika do ul. Podgórnej), Drzewna, Plac Pocztowy, Jedności, Reja oraz Wojska Polskiego (od ul. Reja do ul. Kupieckiej) – w związku z organizacją 39 Nocnego Biegu Bachusa oraz Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie imprez winobraniowych będą funkcjonowały parkingi samochodowe na placach przy Gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ulicach Ciesielskiej (częściowo), Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz Alei Niepodległości (od ulicy Bankowej do ulicy Ułańskiej) oraz wielopoziomowy parking przy Palmiarni.