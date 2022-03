Zapłać podatek od nieruchomości! Urząd miasta w Zielonej Górze przypomina o terminie

Decyzje podatkowe rozesłano w lutym

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zielonej Górze ukazał się komunikat przypominający, iż w lutym br., za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały przekazane do doręczenia wszystkie decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości / rolnego / leśnego za 2022 r. Listy polecone powinny być już doręczone wszystkim mieszkańcom. Jeśli do tej pory przesyłka nie trafiła do ciebie, musisz się zwrócić do Urzędu Miasta.