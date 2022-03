Zapłacił za zakupy znalezioną kartą. Grozi mu 10 lat więzienia

Mieszkańca miasta zgubił etui z pieniędzmi, dokumentami oraz kartami płatniczymi. Okazało się, że nieuczciwy znalazca zdążył już zapłacić kartą za zakupy. O tym fakcie poinformował policję.

- Funkcjonariusze sprawdzili, gdzie ta osoba używała karty i poinformowali właściciela sklepu o takim incydencie. Wkrótce otrzymali informację ze sklepu, że pewien mężczyzna znowu próbował zrobić zakupy, posługując się tą samą kartą, ale mu się to nie udało ze względu na odmowę dostępu. To był punkt zwrotny w prowadzonych działaniach i pozwolił policjantom ustalić, kim może być mężczyzna – informuje zielonogórska policja. - Okazało się, że to 38-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Wyjaśnił, że kartę, którą się posłużył, dostał od znajomego. Policjanci zatrzymali także drugiego z mężczyzn, 52-latka.

Obaj zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzuty przywłaszczenia, a 38-latek także posługiwania się cudzymi dokumentami.