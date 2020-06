Zapominasz włożyć maseczkę? Zapłacisz wysoką karę. Gdzie musimy nosić maseczki? Jakie mandaty obowiązują za nieprzestrzeganie zasad?

W rozmowie z PAP minister stwierdził, że musimy być przygotowani na drugą falę epidemii koronawirusa, która przyjdzie do nas jesienią, wraz z sezonem grypowym. Szumowski dodał, że Polska będzie znacznie lepiej przygotowana do ewentualnej pandemii. - W sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, gdzie styka się ze sobą wiele osób, istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust. Ten obowiązek jest także wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać bezpiecznego dystansu z innymi ludźmi. W formule, jaką mieliśmy, maski powrócą, jeśli będziemy mieli drugą falę epidemii. To rzecz, którą można łatwo wprowadzić - zakończył Łukasz Szumowski.

Maseczki w Zielonej Górze. Mieszkańcy stosują się do zaleceń?

Rzeczniczka zielonogórskiej policji podinsp. Małgorzata Stanisławska, opowiedziała nam, jak sytuacja z maseczkami wygląda w Winnym Grodzie. - Policja może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł za brak maseczek, bądź grupowanie się bez zachowania odpowiedniej odległości. Możemy też skierować wniosek do sanepidu, a ten może nałożyć karę w wysokości nawet do 5.000 złotych. Maseczki trzeba zakładać, gdy np. wchodzimy do sklepów. Tutaj duża rola ochroniarzy, czy właścicieli sklepów, którzy powinni zwracać na to uwagę. Jeżeli otrzymujemy zgłoszenie, że ktoś się do tego nie stosuje, to reagujemy, ale obecnie są to przypadki incydentalne. Sama będąc w sklepie, zwracam ludziom uwagę i spotyka się to z różną reakcją. W ostatnim czasie nie wystawiliśmy wielu mandatów i mamy nadzieję, że tak pozostanie. Bądźmy odpowiedzialni - zaapelowała podinsp. Stanisławska.