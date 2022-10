Zapomniane cmentarze i las będą sprzątać w sobotę wolontariusze! Można przyłączyć się do akcji

Również w sobotę druhny i druhowie 12 Sławskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na akcję sprzątania zaniedbanych i opuszczonych grobów.

- Coroczna akcja organizowana jest w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do pomocy. Co ważne ci, którzy zdecydują się na udział proszeni są o zabranie ze sobą sprzętu do sprzątania, zniczy lub wkładu do znicza - zapraszają harcerze.