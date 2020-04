zarażamydobrem Dzieci ze Świdnicy stworzyły dla pacjentów z koronawirusem rysunki, a dzięki zbiórce do szpitala trafiły też maseczki

- Wraz z uczniami i rodzicami prowadzimy akcję "Drzewko szczęścia" - wyjaśnia Sylwia Kata. - Dzieci rysują drzewka, które zalaminowane przewieziemy do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Poza rysunkami, które mają pomoc pacjentom w wyzdrowieniu, rodzice postanowili przekazać pieniądze na niezbędne akcesoria do szpitala maseczki i płyny.

Wszystko po to, by pokazać pacjentom z koronawirusem: nie jesteście sami. Ktoś trzyma za Was kciuki, byście jak najszybciej wyzdrowieli.

Nie trzeba było długo czekać, wszystkie dzieci chciały pomóc pacjentom z zielonogórskiego szpitala

Uczniowie 1 "a" szybko zabrali się do pracy. Każdy w swoim domu zaczął tworzyć kolorowe drzewka szczęścia, by pacjentom milej wracało się do zdrowia. Drzewka to także wyraz uznania dla ciężkiej pracy zielonogórskiej służby zdrowia, która walczy o wyleczenie pacjentów. Ale to nie wszystko! Wychowawczyni i rodzice zorganizowali także zbiórkę pieniędzy na środki ochrony dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.