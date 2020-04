Zarażenia koronawirusem w placówkach służby zdrowia? Mamy oficjalne dane Głównego Inspektora Sanitarnego

Nie chodzi jednak o funkcjonowanie służb sanitarnych tylko w czasie epidemii, ale także, a może nawet przede wszystkim na długo przed nią - mówi GL Jan Bondar. - O to np., jak wojewódzka inspekcja pilnowała reżimów sanitarnych w placówkach medycznych, czy w szpitalach działał zespoły ds. zakażeń. To są sprawy, które tzw. zwykli ludzie, a nieraz i personel, w bezpiecznych czasach traktują jak fanaberie, ale robi się to właśnie dlatego, żeby być gotowym wtedy, gdy niebezpieczeństwo nadejdzie. I albo się to robiło przez lata dobrze, albo źle. W Warszawie było pod tym względem nie najlepiej i to widać w czasie pandemii. To było już widoczne 2-3 lata temu, gdy pojawiła się w naszym kraju tzw. bakteria New Delhi. W Warszawie rozprzestrzeniała się szybko, a w Lubuskiem nie, bo reżim sanitarny był po prostu lepszy. Dziś jest podobnie, bo epidemia nie przykrywa żadnych problemów z przeszłości, tylko je uwypukla. Praca włożona w zabezpieczenie sanitarne w przeszłości dzisiaj procentuje, choć powtórzę, że trzeba też pamiętać o gęstości zaludnienia itp.