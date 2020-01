ŻARY. Koncert Noworoczny Krono 2020. Byliście wieczorem w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa? Szukajcie się na zdjęciach

Noworoczny Krono 2020 „Świecie nasz” odbył się w piątkowy wieczór, 17 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. W ławach jak zwykle zasiadło około tysiąca osób.

Już na godzinę przed rozpoczęciem Koncertu Noworocznego Krono 2020 przychodzili pierwsi goście. Świątynia została nastrojowo oświetlona. Wewnątrz było ciepło. Oczekiwanie na rozpoczęcie umiały fragmenty z wcześniejszych koncertów pokazywane na ekranach. Bardzo miło jest przyjść i posłuchać – Zwykle żona chodziła na koncerty. Tym razem postanowiłem przyjść z córką, żeby pokazać jej jak to wygląda. Podpytywała, chciała zobaczyć. Zdecydowaliśmy spędzić miły wieczór

na noworocznym koncercie – przyznał pan Grzegorz.

– Jest bardzo fajnie, że co roku jest taka impreza. Bardzo miło jest przyjść i posłuchać – powiedziała pani Małgosia.

Wiele osób dobrze zna przedsięwzięcie żarskiej spółki Swiss Krono. Na koncert przybyło wielu mieszkańców Żar, a także odległych miejscowości. Wśród widzów zobaczyć można było przedstawicieli Zielonej Góry i np. Otynia.

– Podoba mi się. Lubię miło spędzić czas. Bardzo fajnie jest co roku. Warto przyjść – mówiła pani Krystyna.

– Jesteśmy co roku na koncercie noworocznym Mało jest imprez w Żarach. A to jest bardzo fajna – dodał pan Mirosław.

Mam wielki przywilej i przyjemność od kilkunastu lat witać państwa i wprowadzając w nastrój tego koncertu - Od ponad 20 lat spotykamy się tutaj wspólnie w styczniu aby słuchać pięknej muzyki. Mam wielki przywilej i przyjemność od kilkunastu lat witać państwa i wprowadzając w nastrój tego koncertu – powiedział rozpoczynając uroczyste spotkanie prezes Swiss Krono Maciej Karnicki.

Prezes podziękował proboszczowi Krzysztofowi Kwaśnikowi za gościnę w świątyni, opowiedział o konkursie Człowiek Roku Krono, a także złożył życzenia noworoczne, nawiązując do kilku aktualnych tematów społecznych. - Dzisiaj, nawiązując do tytułu koncertu, a także patrząc na to, co dzieje się daleko od nas, gdzieś w Iranie czy Australii, ale także patrząc co czasami dzieje się bardzo blisko nas, co dotyczy naszego codziennego życia, a nawet naszej pracy, trudno o wielką euforię – przyznał prezes Karnicki. – Z drugiej strony, aura tego miejsca i piękna energia, która towarzyszy naszym spotkaniom powoduje, że chce się wierzyć, że ten świat jest okej, a jutro pewnie będzie jeszcze lepszy.

Patrząc na to, co dzieje się z naszą planetą i środowiskiem naturalnym, musimy sobie z problemami wszechobecnego plastiku i zanieczyszczonych wód i powietrza, koniecznie poradzić Prezes podkreślił, że zamiast utyskiwać, chciałby wykorzystać te kilka chwil, aby złożyć życzenia uczestnikom spotkania, firmie Swiss Krono i sobie samemu – ciut lepszego jutra. – Idąc dalej za tą myślą, a korzystając jednocześnie, pewnie z wielkiej mocy sprawczej, która towarzyszy miejscu, w którym stoję, chciałem na 2020 rok złożyć państwu najszczersze życzenia. Życzę ogromnego, wspaniałego zdrowia, miłości, wielkich przyjaźni w życiu i samych sukcesów zawodowych i prywatnych. Życzę nam także, aby ci którzy rządzą światem podejmowali na co dzień dobre, mądre i bezpieczne decyzje – mówił prezes Maciej Karnicki. – Patrząc na to, co dzieje się z naszą planetą i środowiskiem naturalnym, musimy sobie z problemami wszechobecnego plastiku i zanieczyszczonych wód i powietrza, koniecznie poradzić. Życzę nam więc, aby codziennie rosła nasza świadomość i wyzwalała się energia, która pozwoli to czynić, ale jednocześnie życzę także, aby w Polsce było wielu mądrych i dobrze wykształconych, gotowych do merytorycznej dyskusji ekologów.