Zasiłek macierzyński 2022. Zobacz, co się zmieni w nowym roku

Zasiłek macierzyński od 2022 roku będą mogły otrzymać kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia z powodu śmierci pracodawcy. Wygaśnięcie umowy o pracę z tego powodu poskutkuje otrzymywaniem świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu. Rok 2022 przyniesie zmiany w przepisach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Co jeszcze się zmieni?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwać w razie śmierci pracodawcy. Rozszerzona zostanie w ten sposób grupa osób uprawniona do zasiłku o osoby, które z niezależnych od siebie przyczyn utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia. (art. 4 pkt 1; art. 2a ustawy zasiłkowej).

Dzięki tej zmianie kobiety w ciąży, które utracą umowę w wyniku śmierci pracodawcy, będą traktowane identycznie jak te, których pracodawca popadł w upadłość lub uległ likwidacji.

ZUS - dane. Bezpłatne pozyskiwanie informacji od ubezpieczonych i płatników

ZUS będzie mógł pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek. Ubezpieczeni oraz płatnicy będą zobowiązani bezpłatnie je udostępniać. (art. 4 pkt 10; art. 61a ustawy zasiłkowej)

Zasiłek 2020. Ubezpieczenie nie będzie ustawało na skutek nieterminowego płacenia składek

Zasiłek macierzyński stanowi część ubezpieczenia chorobowego. Zmieni się charakter dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek.

Będzie możliwość ubiegania się o zasiłek również w przypadku opłacenia składek po terminie. Świadczenie w razie choroby i macierzyństwa nie będzie jednak przysługiwać, jeśli w dniu powstania prawa do świadczenia wystąpi zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Środki będą przysługiwać od momentu spłacenia całości zadłużenia. Prawo ulegnie przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. (art. 4 pkt 1; art. 2a ustawy zasiłkowej)

Zasiłek 2022. Ujednolicenie terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Terminy wypłaty świadczeń krótko- i długoterminowych zostały ujednolicone.