Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca. Jak go uzyskać?

Od poniedziałku 25 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania i dłuższego pobierania zasiłku opiekuńczego. Według rozporządzenia, będzie można go pobierać do 14 czerwca (poprzedni termin minął 24 maja). Komu przysługuje i na jakich zasadach można go uzyskać?