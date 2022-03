Zaskakująco mało samochodów kradnie się w Zielonej Górze. Zobacz policyjne dane

Policja w Zielonej Górze. Statystyki

W ubiegłym roku w powiecie zielonogórskim stwierdzono 3115 przestępstw. Liczba postępowań stwierdzonych w ubiegłym roku w 7 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych (kradzież mienia, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia, bójka i pobicie) to 1885.

Z porównania danych rok do roku widać spadki. Co to oznacza?

– Jeśli chodzi przestępstwa gospodarcze i narkotykowe, wtedy jest dobrze, jak jest ich stwierdzonych więcej – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. – Z roku na rok jest ich coraz więcej, i o to walczymy.

Spadki dotyczą m.in. kradzieży samochodów i kradzieży z włamaniem.