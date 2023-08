Zaskakujący powrót do Zastalu. Geoffrey Groselle znów w Zielonej Górze

- Jaki jest sens tego transferu dla Groselle’a? Jego agent to świetny sprzedawca, który swego czasu potrafił wcisnąć Garlona Greena do Anwilu. Groselle podpisuje kontrakt wiedząc z tyłu głowy, że nie zagrzeje w Zielonej Górze miejsca na dłużej. Może w dwa miesiące podreperować swoje statystyki, przypomnieć światu o swoim istnieniu, a centrzy zawsze są w cenie i są potrzebni w trakcie sezonu. Zakładam więc, że nie doczeka świąt w Zielonej Górze i razem ze swoją rodziną zmieni klub do tego czasu.