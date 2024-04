Zastal uratowany! Zielonogórzanie zapewnili sobie utrzymanie w ekstraklasie!

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Icon Sea Czarni Słupsk 89:80

Prawie trzy miesiące - od 21 stycznia - kibice Zastalu czekali na zwycięstwo zielonogórzan we własnej hali. Biało-zieloni. po serii niepowodzeń na swoim terenie, pokonali Czernych Słupsk, w ostatnim w tym sezonie meczu w hali CRS. To niezwykle ważne zwycięstwo zapewniło zastalowcom utrzymanie w ekstraklasie, bez spoglądania na wyniki innych spotkań. W ostatnich dwóch kolejkach Orlen Basket Ligi Zastal zagra na wyjazdach - 19 kwietnia z PGE Spójnią Stargard i 27 kwietnia z Arged BM Stalą Ostrów Wlkp.

Mecz od pierwszej do ostatniej minuty ułożył się po myśli zielonogórzan. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra narzucili swój styl gry i, to co najważniejsze, byli skupieni od samego początku. Kto wie, czy nie było to najlepsze spotkanie Biało Zielonych w hali CRS w bieżących rozgrywkach Orlen Basket Ligi.

Zastal przystąpił do tego spotkania bez centra Gligorije Rakocevica. Czarnogórcowi kilka dni temu urodziło się dziecko. W związku z problemami wizowymi nie mógł powrócić do Zielonej Góry. Ten fakt nie napawał optymizmem, tym bardziej, że słupszczanie mieli jeszcze o co walczyć. Czarni marzyli bowiem o awansie do play-offów i wygrana w Zielonej Górze była dla nich wręcz koniecznością.