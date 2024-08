Zastal Zielona Góra ma zawodnika z bogatą przeszłością. Grał w lidze NBA!

30-letni zawodnik, to mierzący 196 cm wzrostu rzucający obrońca. W 2017 roku został wybrany z numerem 48 w drafcie ligi NBA przez Milwaukee Bucks, po czym natychmiast trafił do Los Angeles Clippers. Był też graczem Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans i Orlando Magic. W najlepszej lidze świata rozegrał ponad 160 meczów.

Następnie Sindarius Thornwell grał w Europie, w niemieckim Ratiopharm Ulm, czy tureckim Burasporze. Ostatnio był zawodnikiem rosyjskiego Awtodoru Saratow. W lidze VTB zdobywał tam średnio 11,1 pkt., 5,5 zbiórki i 2,6 asysty na mecz.