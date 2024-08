Zatopiono wsie i powstała osada widmo. Niszczeją pensjonaty, wille, chałupy. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkańców tych wsi przesiedlano w latach 70-tych XX wieku. Później niszczono zabudowę, poza wybranymi obiektami, które rozebrano do późniejszej rekonstrukcji. Były różne koncepcje ich zagospodarowania. Zwyciężył pomysł stworzenia skansenu (Osada Czorsztyn-Kluszkowce) na półwyspie Stylchyn na północnym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego. Stało się to w latach 90-tych XX wieku.

Wsie zatopiono. Trzydzieści jeden zabytkowych obiektów

Osada podzielona jest na kilka części. W kompleksie gospodarczym na uwagę szczególnie zasługują kamienne piwniczki z drewnianymi spichlerzami, które mają grubo ponad 100 lat i do osady zostały przeniesione z zatopionej wsi Maniowy. To etnograficzny unikat na skalę europejską. W tych piwniczkach przechowywano m.in. płody rolne. Inne budynki to chałupy, obory, stodoły.