Zatrzymania w Zielonej Górze. Pięć osób jest w rękach policji. Chodzi narkotyki

Zielonogórscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową KMP w Zielonej Górze przy udziale funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji i nieetatowej grupy realizacyjnej zatrzymali w różnych miejscach miasta pięć osób zajmujących się wprowadzaniem do obrotu środków psychotropowych.

Wszyscy handlarze narkotyków są z Zielonej Góry

Wszystkie wytypowane osoby to mieszkańcy Zielonej Góry, trudniące się udzielaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, głównie amfetaminy i marihuany.

Zabezpieczono narkotyki o czarnorynkowej wartości 130 tys. zł

Przy zatrzymanych osobach zatrzymano łącznie prawie 150 gramów marihuany, ponad pół kilograma amfetaminy, 315 szt. tabletek ecstasy oraz prawie 400 gramów rzadko spotykanej na rynku kokainy.

Łączna, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 130 tysięcy złotych. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych grzywien pieniądze w kwocie ponad 17 tys. złotych oraz 330 euro.

Zatrzymani są znani policji i notowani za podobne przestępstwa

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 – 43 lata, znani policji i wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania substancji psychotropowych - trzej ich znacznych ilości - a także zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych, za co według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.